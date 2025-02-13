Tuyển Nhân viên kinh doanh NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng chính tại 145 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hệ thống siêu thị phụ trách: Big C

Địa điểm phụ trách: HCM

Đi thị trường, sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại các siêu thị được giao (Đảm bảo trưng bày hàng hóa đầy đủ trên line kệ, không bị thiếu hàng).

Kiểm tồn, kiểm date, chủ động làm việc với ngành hàng để push đơn

Thực hiện nghiêm túc các hoạt động bán hàng được triển khai

Có kế hoạch làm việc để đạt mục tiêu doanh số, cam kết đạt mục tiêu doanh số được giao

Phát triển POD tại từng siêu thị

Tập chung triển khai hoạt động bán hàng/ chương trình khuyến mãi, đạc biêt là các Core SKU

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/CĐ/ ĐH

Có kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương (kênh MT, GT)

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục ngành hàng, khách hàng trong siêu thị

Có kỹ năng sắp xếp trưng bày hàng hóa

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Trung thực, trách nhiệm, kỹ luật

Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY Pro Company

