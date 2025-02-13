Tuyển Nhân viên kinh doanh NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại NEW VIET DAIRY Pro Company
- Hồ Chí Minh: Văn phòng chính tại 145 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Hệ thống siêu thị phụ trách: Big C
Địa điểm phụ trách: HCM
Đi thị trường, sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại các siêu thị được giao (Đảm bảo trưng bày hàng hóa đầy đủ trên line kệ, không bị thiếu hàng).
Kiểm tồn, kiểm date, chủ động làm việc với ngành hàng để push đơn
Thực hiện nghiêm túc các hoạt động bán hàng được triển khai
Có kế hoạch làm việc để đạt mục tiêu doanh số, cam kết đạt mục tiêu doanh số được giao
Phát triển POD tại từng siêu thị
Tập chung triển khai hoạt động bán hàng/ chương trình khuyến mãi, đạc biêt là các Core SKU
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 - 2 năm ở vị trí tương đương (kênh MT, GT)
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục ngành hàng, khách hàng trong siêu thị
Có kỹ năng sắp xếp trưng bày hàng hóa
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Trung thực, trách nhiệm, kỹ luật
Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
