Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc. Công ty có trợ cấp ăn trưa và phát điện thoại cho nhân viên sử dụng Ngày lễ tết nghỉ theo chế độ của nhà nước 1 năm có 12 ngày phép. Thưởng tháng lương thứ 13 Du lịch, du xuân hàng năm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực điện thoại, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty, làm giấy tờ đơn hàng đi giao khách hàng.

Làm báo giá, hợp đồng gặp gỡ khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc kinh doanh

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt, linh hoạt.

Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Lập kế hoạch làm việc hàng ngày.

Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, trung thực, trung thành.

Kiên trì, điềm đạm, chủ động trong công việc.

Có ý chí cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH

