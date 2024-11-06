Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 - 17 đường 57A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm lĩnh vực đèn Led và các thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện của Công ty.

- Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm;

- Chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn của Công ty.

- Phát triển mối quan hệ khách hàng, chủ động tiếp cận những kênh khách hàng mới.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Ưu tiên biết lái xe ô tô (tối thiểu bằng B2) - biết sale thị trường

- Nhanh nhẹn, nghiêm túc, nhiệt tình với công việc. Chịu được áp lực công việc

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về Sale, Chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10 - 12 triệu, trung bình từ 15 triệu mỗi tháng

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực

- Được hỗ trợ chi phí khi đi công tác ở tỉnh

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

- Được tham gia BHXH,BHTN,BHYT sau khi kí hợp đồng

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước

- Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ,Thâm niên, Du lịch thường niên, xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

