Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HUB ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Lắng nghe & tìm hiểu nhu cầu của khách hàng qua offline hoặc online

+ Tư vấn, đề xuất phương án và báo giá cho khách hàng.

+ Lên kế hoạch & điều phối các công việc: thi công/giao hàng BtoB, BtoC/tổ chức sự kiện (Đàm phán và phối hợp với các vendor là Vườn cây, Đơn vị thi công...)

+ Điều phối nhập khẩu hàng hoá

+ Biên phiên dịch cuộc họp, tài liệu & Báo cáo tuần & Báo cáo tháng với phía Nhật Bản

+ Các công việc backoffice khác như: đàm pháp Hợp đồng, thu thập Hồ sơ quyết toán, yêu cầu thanh toán

+ Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tốt nghiệp đại học trong hoặc ngoài nước.

・Trình độ Tiếng Anh cấp độ Kinh doanh hoặc tiếng Nhật N1 (chấp nhận trình độ Tiếng Nhật N2 giao tiếp tốt).

・Nữ, độ tuổi 23 - 35 tuổi

・Có kỹ năng máy tính cơ bản (Word, Powerpoint, Excel...)

・Người có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

・Tính cách chăm chỉ, chịu khó và thành thật, Nhân sự có tư duy ngành dịch vụ và có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy lâu dài với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HUB ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

・Mức lương:Thương lượng

・Thưởng tháng 13+ và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân theo chính sách công ty

・Có chế độ tăng lương tuỳ thuộc vào năng lực thực tế

・Hoa hồng theo từng Hợp đồng

・Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HUB ASIA

