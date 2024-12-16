Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GẠCH NHÀ VIỆT VIETCASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Đường 39, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như: mạng xã hội, quảng cáo, giới thiệu,...

Liên hệ, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm vật liệu xây dựng của công ty đến khách hàng.

Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi quá trình giao hàng và thanh toán với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm vật liệu xây dựng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GẠCH NHÀ VIỆT VIETCASA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GẠCH NHÀ VIỆT VIETCASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin