Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm các khách hàng, đối tác quốc tế để mở rộng thị trường và bán các sản phẩm nông sản của công ty tại các thị trường quốc tế (chủ yếu là trái cây và gạo). Duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới để đảm bảo mục tiêu doanh số đã đề ra

Tìm kiếm các đối tác xúc tiến thương mại thông qua các cơ quan ngoại giao, các hội chợ, triển lãm quốc tế trong và ngoài nước.

Thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường quốc tế để nghiên cứu và phân tích các cơ hội kinh doanh tiềm năng

Chốt các đơn hàng, tạo hợp đồng. Theo dõi việc thanh toán quốc tế, thu hồi công nợ

Theo dõi tiến độ hàng di chuyển, ghi nhận và xử lý các phản hồi, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Tiếp đón khách đến làm việc trực tiếp tại Công ty;

Kèm cặp và đào tạo nhân sự trong phòng (nếu có)

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý cho cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi trách nhiệm được cấp trên giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, kinh tế đối ngoại, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao và các ngành nghề liên quan.

Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh xuất khẩu lĩnh vực thực phẩm (Food) là 1 lợi thế.

Có hiểu biết về phương thức thanh toán, vận tải quốc tế, điều kiện thương mại Quốc tế.

Có khả năng soạn thảo các loại văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, chứng từ giao dịch bằng Tiếng Anh...

Thành thạo ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh (bắt buộc), và Tiếng Trung. Ứng viên có thể sử dụng được nhiều ngoại ngữ là 1 lợi thế

Kỹ năng về giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt, có tố chất sales.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học để phục vụ công việc.

Lương: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn, thời gian thử việc 2 tháng.

Được làm việc trong môi trường vui vẻ, thân thiện;

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo chính sách công ty;

Mua hàng công ty được giảm giá;

Tham gia vào các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.

