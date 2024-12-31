Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 344 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của phòng ban
Lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự sales đảm bảo mục tiêu kinh doanh phòng ban
Lên kế hoạch, triển khai hoạt động tạo ra sales cho đội ngũ
Định hướng, đào tạo, huấn luyện, kèm cặp đội ngũ
Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của phòng ban
Tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, workshop do công ty tổ chức
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-39 tuổi
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Thời gian làm việc: linh hoạt
Từng có kinh nghiệm quản lý/ trưởng nhóm ở mọi lĩnh vực

Tại Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến rất rõ ràng: Phó phòng -> Trưởng phòng -> Giám đốc ban
Thời gian linh hoạt, chủ động ( Part - time hoặc Full - time đều được )
Thu nhập hấp dẫn: 10 - 20 triệu/tháng + Thưởng quý
Được tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, các sản phẩm của công ty
Văn phòng làm việc sáng tạo, hiện đại cùng môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà indochina Riverside Tower, Số 74 Bạch Đằng - Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

