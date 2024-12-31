Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 344 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của phòng ban

Lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự sales đảm bảo mục tiêu kinh doanh phòng ban

Lên kế hoạch, triển khai hoạt động tạo ra sales cho đội ngũ

Định hướng, đào tạo, huấn luyện, kèm cặp đội ngũ

Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của phòng ban

Tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, workshop do công ty tổ chức

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-39 tuổi

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Thời gian làm việc: linh hoạt

Từng có kinh nghiệm quản lý/ trưởng nhóm ở mọi lĩnh vực

Tại Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến rất rõ ràng: Phó phòng -> Trưởng phòng -> Giám đốc ban

Thời gian linh hoạt, chủ động ( Part - time hoặc Full - time đều được )

Thu nhập hấp dẫn: 10 - 20 triệu/tháng + Thưởng quý

Được tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, các sản phẩm của công ty

Văn phòng làm việc sáng tạo, hiện đại cùng môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Tnhh Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam Tại Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin