Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 283/9 Nguyễn Đức Thiệu, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh theo khu vực địa lý được giao (Khu vực Bình Dương, đi thị trường bán hàng cùng xe tải). Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và chỉ tiêu công ty.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Nghiên cứu thị trường. Phân tích, xác định nhu cầu của khách hàng
Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng và triển khai thực hiện
Theo dõi và thu hồi công nợ kịp thời, không để nợ quá hạn
Giải quyết các khiếu nại & phản hồi của khách hàng.
Báo cáo kịp thời doanh số, thông tin thị trường đối thủ theo tuần, tháng & các giải pháp đáp ứng mục tiêu kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên Sale, Sale thị trường,... ưu tiên ngành hàng giày dép
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;
Có sức khỏe tốt, năng động
Là nam tuổi 24 - 33

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000tr + % hoa hồng sản phẩm (Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000 tr/tháng)
Nâng lương đột xuất theo năng lực.
Thưởng: Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ, Tết.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Thu nhập cao, công việc ổn định.
Phỏng vấn trực tiếp, đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1/T44 Đường Bình Hoà 09, Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

