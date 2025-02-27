Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 283/9 Nguyễn Đức Thiệu, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh theo khu vực địa lý được giao (Khu vực Bình Dương, đi thị trường bán hàng cùng xe tải). Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và chỉ tiêu công ty.

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Nghiên cứu thị trường. Phân tích, xác định nhu cầu của khách hàng

Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng và triển khai thực hiện

Theo dõi và thu hồi công nợ kịp thời, không để nợ quá hạn

Giải quyết các khiếu nại & phản hồi của khách hàng.

Báo cáo kịp thời doanh số, thông tin thị trường đối thủ theo tuần, tháng & các giải pháp đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên Sale, Sale thị trường,... ưu tiên ngành hàng giày dép

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;

Có sức khỏe tốt, năng động

Là nam tuổi 24 - 33

Quyền Lợi

Lương cứng 8.000.000tr + % hoa hồng sản phẩm (Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000 tr/tháng)

Nâng lương đột xuất theo năng lực.

Thưởng: Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ, Tết.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Thu nhập cao, công việc ổn định.

Phỏng vấn trực tiếp, đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển

