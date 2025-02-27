Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên
- Bình Dương:
- 283/9 Nguyễn Đức Thiệu, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh theo khu vực địa lý được giao (Khu vực Bình Dương, đi thị trường bán hàng cùng xe tải). Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và chỉ tiêu công ty.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Nghiên cứu thị trường. Phân tích, xác định nhu cầu của khách hàng
Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng và triển khai thực hiện
Theo dõi và thu hồi công nợ kịp thời, không để nợ quá hạn
Giải quyết các khiếu nại & phản hồi của khách hàng.
Báo cáo kịp thời doanh số, thông tin thị trường đối thủ theo tuần, tháng & các giải pháp đáp ứng mục tiêu kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;
Có sức khỏe tốt, năng động
Là nam tuổi 24 - 33
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên Thì Được Hưởng Những Gì
Nâng lương đột xuất theo năng lực.
Thưởng: Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ, Tết.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Thu nhập cao, công việc ổn định.
Phỏng vấn trực tiếp, đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
