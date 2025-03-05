Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AD Quảng Cáo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 62/5 Nhất Chi Mai, P13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ và đàm phán với khách hàng, đối tác.

- Xây dựng danh sách đối tác tiềm năng, tiếp cận và giới thiệu các cơ hội hợp tác.

- Theo dõi và báo cáo kết quả hợp tác, đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

- Cập nhật thông tin thị trường, nghiên cứu và đề xuất các phương án mở rộng hệ thống đối tác.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sales hoặc marketing là một lợi thế.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

- Kỹ năng tìm kiếm, khai thác và tiếp cận đối tác mới.

- Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Am hiểu về website, SEO hoặc digital marketing là một điểm cộng.

Tại Công Ty TNHH AD Quảng Cáo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ lễ tết theo quy định

- Thưởng vào các ngày lễ, sinh nhật

- Lương tháng thứ 13

- Được đào tạo về Marketing

- Team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AD Quảng Cáo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin