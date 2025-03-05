Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lương cứng + thưởng theo doanh số. Các chế độ phúc lợi theo quy định công ty (BHXH, BHYT, phụ cấp, thưởng lễ, Tết,...). Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Giám sát bán hàng (SS), Quản lý khu vực (ASM)., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phát triển và chăm sóc khách hàng:

Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và gia tăng tỉ lệ mua hàng.

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm:

Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại điểm bán theo đúng tiêu chuẩn.

Hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về sản phẩm, chương trình khuyến mãi.

Quản lý đơn hàng và doanh số:

Đặt hàng, đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu.

Báo cáo doanh số, thị trường và các hoạt động cạnh tranh.

Giám sát và thực thi chương trình bán hàng:

Triển khai chương trình khuyến mãi, chính sách giá, trưng bày sản phẩm.

Đảm bảo các chương trình của công ty được thực hiện đúng tại điểm bán.

Hỗ trợ các hoạt động marketing tại điểm bán:

Cập nhật thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng.

Hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các điểm bán.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên

Trình độ:

Kỹ năng:

Giao tiếp, đàm phán tốt.

Hiểu biết về thị trường, khả năng thuyết phục khách hàng.

Chăm chỉ, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm bán hàng Mỹ Phẩm, Sản phẩm làm đẹp là lợi thế

Kinh nghiệm:

Phương tiện: Có xe máy để di chuyển.

Phương tiện:

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin