Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Topbop làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng nóng theo doanh số team, thưởng theo chính sách bán nội bộ,... - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, vui vẻ. - Tổ chức sinh nhật cùng với team, thưởng lễ, Tết. - Tham gia và tận hưởng các hoạt động team building. - Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức về đồng hồ trang sức. - Có cơ hội thăng tiến và phát triển., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn, bán hàng qua các kênh Online và Offline.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán: tiếp tục giữ liên lạc với khách hàng, chuyển họ thành khách hàng thân thiết và hỗ trợ các nhu cầu mua sắm tiếp theo của khách hàng.

- Cập nhật thông tin của khách hàng.

- Báo cáo số liệu về khách hàng, bán hàng theo ngày, tuần, tháng.

- Nam,nữ, độ tuổi từ 22 - 30.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hoặc công việc tương đương

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần ham học hỏi và giao tiếp tốt.

- Trung thực, chủ động trong công việc.

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, xoay ca linh hoạt tùy chọn, có thể lựa chọn 1 ngày off trong tuần.

- Ca 1: 8h30 sáng - 15h chiều.

- Ca 2: 15h chiều - 20h30 tối.

Tại Công Ty TNHH Topbop Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

