Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Two Kins Distribution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Two Kins Distribution
- Hà Nội: Lương trả ngày 10 hàng tháng Lương tháng 13 Chế độ bảo hiểm đầy đủ Thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm Đào tạo kỹ năng, phát triển cá nhân từ sếp, hỗ trợ từ đồng nghiệp Cơ hội thăng tiến, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn và lên đơn đặt hàng cho khách hàng
Thực hiện kế hoạch công tác ngày, tuần, tháng... đã được cấp trên duyệt
Đi thị trường viếng thăm, tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng trong khu vực mình phụ trách
Thông báo và thực hiện đầy đủ các chương trình khuyến mại của Công ty cho khách hàng
Xây dựng Hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 20 tuổi.
Thái độ : Chăm chỉ, ham học hỏi, nhanh nhẹn, không ngại đi lại, giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Two Kins Distribution Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Two Kins Distribution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI