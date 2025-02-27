Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Two Kins Distribution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương trả ngày 10 hàng tháng Lương tháng 13 Chế độ bảo hiểm đầy đủ Thưởng lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm Đào tạo kỹ năng, phát triển cá nhân từ sếp, hỗ trợ từ đồng nghiệp Cơ hội thăng tiến, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn và lên đơn đặt hàng cho khách hàng

Thực hiện kế hoạch công tác ngày, tuần, tháng... đã được cấp trên duyệt

Đi thị trường viếng thăm, tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng trong khu vực mình phụ trách

Thông báo và thực hiện đầy đủ các chương trình khuyến mại của Công ty cho khách hàng

Xây dựng Hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nam/nữ

Độ tuổi: Từ 20 tuổi.

Thái độ : Chăm chỉ, ham học hỏi, nhanh nhẹn, không ngại đi lại, giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Two Kins Distribution Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Two Kins Distribution

