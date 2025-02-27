Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 123LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn. Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc. Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tiếp cận khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và nhiệt tình.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH 123LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 123LAB

