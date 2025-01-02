Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH OTO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH OTO VINA
- Đồng Nai:
- OTO VINA CO., LTD, Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Thực hiện và giám sát chiến lược phát triển bền vững (ESG)
Implement and oversee sustainable development strategies (ESG).
- Số lượng tuyển : 3 nhân viên, trong đó:
Recruitment details: 3 positions, including:
+ Tuyển 1 nhân viên đã có kinh nghiệm mảng phát triển bền vững (ESG): yêu cầu tiếng Anh giao tiếp
Candidates with experience in sustainable development (ESG): must have English speaking skills.
+ Tuyển 1 nhân viên có thể sử dụng tiếng Hàn lưu loát
1 position for a candidate fluent in Korean.
+ Tuyển 1 nhân viên có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát
1 position for a candidate fluent in English.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Candidates without prior experience will be provided with training.
*Yêu cầu ngoại ngữ:
-Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm mảng phát triển bền vững (ESG): yêu cầu tiếng Anh giao tiếp
For candidates having experience in ESG: require English speaking
- Đối với ứng viên sử dụng tiếng Anh: Chứng chỉ quốc tế tương đương với IETLS 6.0 trở lên, hoặc có kinh nghiệm phiên dịch tiếng Anh (tiếng Anh 4 kỹ năng lưu loát);
(Prefer IELTS 6.0 or above, or having experience as English interpreter, speak fluently)
- Đối với ứng viên sử dụng tiếng Hàn: TOPIK 5 trở lên, hoặc có kinh nghiệm phiên dịch tiếng Hàn (tiếng Hàn 4 kỹ năng lưu loát);
(Prefer Topik 5, or having experience as Korean interpreter,speak fluently)
- Không yêu cầu có kinh nghiệm ESG
(No eperience in ESGis okay)
-Có xe đưa rước từ Biên Hòa/TP HCM
Company has shuttle bus from Bien Hoa/HCM City
- Thời gian làm việc: 8h-17h thứ hai - bảy (off 2 thứ bảy cách tuần/tháng)
Working time: 8am - 5pm Monday - Saturday (off 2 Saturdays every other week/month)
-Phụ cấp khác :
Other allowances :
- Phụ cấp ngoại ngữ theo chứng chỉ TOEIC, IELTS, TOPIK từ 1 triệu - 3 triệu đồng/tháng
Foreign language allowance according to TOEIC, IELTS, TOPIK certificates from 1 million - 3 million VND/month
- Thưởng đánh giá năng lực: 1.000.000 VNĐ/tháng
Performance evaluation bonus: 1,000,000 VND/month
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Quản lý điều hành
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH OTO VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH OTO VINA
