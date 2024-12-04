Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Trần Triệu Luật, Phường 06, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng Sĩ, đại lý mua các hàng hóa mà công ty đang kinh doanh bao gồm: Các linh kiện máy tính, camera, Laptop,...

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng;

Xuất kho hàng hóa theo đơn đặt hàng của khách hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng từ khi xuất kho - Giao hàng và thanh toán;

Theo dõi công nợ khách hàng và thúc đẩy tiến độ thanh toán cùng với bộ phận kế toán;

Chăm sóc các khách hàng, đại lý do mình phụ trách.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng;

Các công việc khác liên quan đến kinh doanh do Trưởng phòng Kinh doanh giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam/ Nữ tuổi từ 20 trở lên; ưu tiên ững viên tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng trở lên;

Có đam mê kinh doanh;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kinh doanh trong lĩnh vực linh kiện máy tính, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông,...

Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng doanh số bán hàng (từ 20 triệu đồng/ tháng đến không giới hạn - tùy doanh số bán hàng)

Được giao data khách hàng ban đầu để chăm sóc (hiện là đại lý thường xuyên của công ty)

Được cấp Sim số, công cụ (máy PC, laptop) để làm việc

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, các sản phẩm linh kiện mới trên thị trường, các linh kiện dòng cao

Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, phần mềm quản lý hàng hóa;

Chế độ tại Công ty: BHXH, Phép năm, lương Tháng 13, Sinh Nhật, hiếu, Hỉ, ốm đau, quà 20/10, 08/3, Trung Thu, Noel, Lễ, Tết,....

Du lịch hàng năm, teambuilding,...

Các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc thi nội bộ với giải thưởng hấp dẫn

