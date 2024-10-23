Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LÊ HỒNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139/12 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Tìm kiếm, phát triển và duy trì khách hàng :

- Các chủ đầu tư dự án Resort, khu nghỉ dưỡng

- Công ty thi công Điện - Nước

- Công ty thi công Sân vườn - Cảnh quan

+ Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng được giao.

+ Thu thập dữ liệu, hình ảnh thực tế về khách hàng, phối hợp với bộ phận Marketing để xây dựng và triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi trong dịp lễ, Tết, tri ân khách hàng, cũng như giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới của Công ty nhằm thu hút sự quan tâm của đa dạng khách hàng.

+ Tự theo dõi và hoàn tất thu hồi công nợ các đơn hàng của cá nhân quản lý, báo cáo doanh số hàng tháng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi dưới 35 (Nam, Nữ)

- Trình độ: Cao Đẳng, Đại Học, chuyên về kinh tế, ngoại thương

- Có kiến thức về thị trường

- Có kinh nghiệm bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH LÊ HỒNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 thỏa thuận theo năng lực + Thưởng

- Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng 8g - 11g45, Chiều 13g - 17g

- Thứ 7 : Sáng 8g - 12g, Chiều nghỉ

- Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước - Phụ cấp % theo doanh số khi tham gia bán hàng (Thoả thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LÊ HỒNG GIA

