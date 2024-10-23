Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38/3K Thái Thị Giữ, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực vận tải/logistics, giao nhận hàng hóa khu vực miền Trung, Nam,... Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng để duy trì doanh thu hàng tháng, hàng năm. Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng tiềm năng, giới thiệu các dịch vụ vận tải của công ty, xúc tiến việc vận chuyển hàng hóa cho khách Tư vấn các gói dịch vụ, giải pháp vận chuyển & giao nhận. Gửi báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Phối hợp với Phòng Vận tải xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển Lập, theo dõi Hợp đồng và cả Phụ lục, thông báo với khách hàng về thời hạn cũng như liên lạc gia hạn Hợp đồng với Khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng. Cập nhật và báo cáo thường xuyên các công việc đang thực hiện cho Quản lý kinh doanh. Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyênngành Vận tải, Logisitcs, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan; Không yêu cầu kinh nghiệm,nhưng có kinh nghiệm về ngành là lợi thế Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh Tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thươnglượng Chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận(từ 8-10 triệu)+ Hoa hồng dự án Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Công Ty, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD theo quy định của nhà nước, được xemxét đánh giá tăng lươngtheo quy định. Được làm việc trong môi trường chuyênnghiệp, có cơ hội phát triển bản thân Tham gia các chương trình du lịch, Year End Party, Gala Dinner, Teambuilding hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT

