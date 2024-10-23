Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT
- Hồ Chí Minh: 38/3K Thái Thị Giữ, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực vận tải/logistics, giao nhận hàng hóa khu vực miền Trung, Nam,...
Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng để duy trì doanh thu hàng tháng, hàng năm.
Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng tiềm năng, giới thiệu các dịch vụ vận tải của công ty, xúc tiến việc vận chuyển hàng hóa cho khách
Tư vấn các gói dịch vụ, giải pháp vận chuyển & giao nhận. Gửi báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng.
Phối hợp với Phòng Vận tải xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển
Lập, theo dõi Hợp đồng và cả Phụ lục, thông báo với khách hàng về thời hạn cũng như liên lạc gia hạn Hợp đồng với Khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng.
Cập nhật và báo cáo thường xuyên các công việc đang thực hiện cho Quản lý kinh doanh.
Công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyênngành Vận tải, Logisitcs, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan;
Không yêu cầu kinh nghiệm,nhưng có kinh nghiệm về ngành là lợi thế
Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh
Tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thươnglượng
Chịu áp lực tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận(từ 8-10 triệu)+ Hoa hồng dự án
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Công Ty, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD theo quy định của nhà nước, được xemxét đánh giá tăng lươngtheo quy định.
Được làm việc trong môi trường chuyênnghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Tham gia các chương trình du lịch, Year End Party, Gala Dinner, Teambuilding hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TRANSPORT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
