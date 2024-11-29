Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 61 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm hiểu sản phẩm công ty, tư vấn khách hàng theo data công ty cung cấp
- Duy trì quan hệ khách hàng cũ
- Soạn mẫu, gửi mẫu đến khách hàng, lập báo giá, đơn hàng, hợp đồng
- Theo dỗi công nợ, tổng kết doanh thu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 6 tháng
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng (Lương + Doanh số + Thưởng)
- Thời gian làm việc: T2-T7 (8:00-17:00), nghỉ trưa 1h
- Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép, lễ theo Luật, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 596/16 Đường Bình Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khu Vực

