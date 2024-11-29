Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 61 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm hiểu sản phẩm công ty, tư vấn khách hàng theo data công ty cung cấp

- Duy trì quan hệ khách hàng cũ

- Soạn mẫu, gửi mẫu đến khách hàng, lập báo giá, đơn hàng, hợp đồng

- Theo dỗi công nợ, tổng kết doanh thu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 6 tháng

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng (Lương + Doanh số + Thưởng)

- Thời gian làm việc: T2-T7 (8:00-17:00), nghỉ trưa 1h

- Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép, lễ theo Luật, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TÚI VẢI

