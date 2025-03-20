Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - KĐT Lotus Residences, Hạ Long Marina, Huyện Quảng Ninh

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ đội kinh doanh tìm kiếm và chăm sóc khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp) trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất.

Liên hệ, theo dõi khách hàng tiềm năng từ các dự án bất động sản của địa ốc MGV (Grand Bay, InterContinental, v.v.).

Soạn thảo hợp đồng, báo giá, hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và chỉ đạo từ CEO.

Phối hợp với đội thiết kế và thi công để cập nhật tiến độ dự án, báo cáo khách hàng.

Quản lý dữ liệu khách hàng (CRM), lập báo cáo doanh số hàng tuần/tháng.

Hỗ trợ chạy quảng cáo online (Facebook, Google) và theo dõi hiệu quả chiến dịch.

Tham gia các cuộc họp giao ban, ghi biên bản và triển khai nhiệm vụ từ CEO.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành kinh doanh, marketing, kiến trúc, xây dựng).

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sale, hoặc chăm sóc khách hàng (không yêu cầu nếu có đam mê học hỏi).

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 1 năm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sale, hoặc chăm sóc khách hàng (không yêu cầu nếu có đam mê học hỏi

(không yêu cầu nếu có đam mê học hỏi

).

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh, sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Kỹ năng

: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh, sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Ưu tiên: Biết chạy quảng cáo Facebook Ads/Google Ads cơ bản, hiểu biết về nội thất/kiến trúc.

Ưu tiên:

Biết chạy quảng cáo Facebook Ads/Google Ads cơ bản, hiểu biết về nội thất/kiến trúc

.

Tính cách: Nhiệt tình, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tính cách:

Nhiệt tình, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản là lợi thế (để làm việc với khách nước ngoài nếu có).

Ngoại ngữ:

Tiếng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-12 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh số (0.5-1% giá trị hợp đồng).

Lương cơ bản: 8-12 triệu/tháng

(thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh số (0.5-1% giá trị hợp đồng).

Được đào tạo chuyên sâu về nội thất, thiết kế, và quy trình kinh doanh của MGV Decor.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Sale chính thức hoặc Quản lý kinh doanh.

Phúc lợi: BHXH, nghỉ phép, team building, thưởng lễ Tết.

Phúc lợi:

BHXH, nghỉ phép, team building, thưởng lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

