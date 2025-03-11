Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn An Toàn MT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

Lĩnh vực làm việc các đối tác thường là các doanh nghiệp công ty lớn nhỏ,…

- Tìm kiếm nguồn khách hàng (chỉ trong 6tháng - 1 năm đầu, khi theo lâu dài thì nguồn khách hàng thụ động có thể tìm tới)

- Tư vấn cho khách hàng về mảng An Toàn Lao Động, Kiểm định an toàn, Quan trắc môi trường, đào tạo nghề

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, hổ trợ khách hàng những mảng liên quan.

(Công việc có tính đặc thù của chuyên môn nhưng khá dể, nên các bạn nào đang tìm việc trái ngành có thể tham khảo thêm nhé và khi nhận việc sẽ được hướng dẫn cụ thể)

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ (tuổi từ 18-30)

- Trình độ : tốt nghiệp Trung cấp trở lên ( biết vi tính văn phòng )

- Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực telesales

- Không cần kinh nghiệm

- Kĩ năng giao tiếp

- Kĩ năng bán hàng

- Kĩ năng giải quyết vấn đề

- Kĩ năng sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (word, excel, ...)

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn An Toàn MT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn

- Chế độ: BHXH, BHYT , lương tháng 13, thưởng đầy đủ lễ theo nhà nước, du lịch với công ty 1 năm 1 lần.

- Có phụ cấp tiền điện thoại, sim công ty nên có đăng kí gói trước

- Môi trường làm việc: năng động, trẻ trung, linh hoạt, hòa đồng. Càng hòa đồng càng có nhiều lợi thế,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn An Toàn MT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.