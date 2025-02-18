Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 50 đường số 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chăm sóc khách trực tiếp (theo từng thị trường/tuyến vùng)...

- Tìm kiếm khách hàng mới, đại lý mới

- Hỏi thăm, chăm sóc sau bán trong khu vực, vùng được phân công

- Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-30 (ưu tiên nữ)

- Làm việc từ T2-T7

- Năng động giỏi giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cứng 7 - 9 Triệu. Thu Nhập trung bình từ 15 - 20 Triệu; Mùa cao điểm có thể hơn tùy theo năng lực

- Thưởng không giới hạn (Theo target, tuyến vùng, tập khách...)

- Thưởng nóng (Bỏng tay, hấp dẫn)

- Du lịch hàng năm từ 1-2 lần

- Thưởng lễ, tết, thưởng tháng thứ 13

- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại... Và đặc biệt hỗ trợ 100% bảo hiểm.

- Miễn phí các công cụ làm việc: Máy tính, laptop, smartphone,...

- Môi trường trẻ trung, năng động, công bằng và văn minh.

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp quy trình làm việc.

- Văn Hoá công ty rõ ràng, Định hướng tương lai nhân viên phát triển và bền vững cùng công ty.

- Cơ hội thi cử, phỏng vấn tăng lương, tăng cấp bậc, tăng vị trí mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin