Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Long Well làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Long Well
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 48
- 49 lô G8 KDC An Sương, đường DD5, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về thiết bị công nghiệp.
- Giới thiệu, báo giá và đàm phán hợp đồng với khách hàng.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, mở rộng thị trường mới.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện đơn hàng và hỗ trợ khách hàng.
- Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, tuổi từ 20 tuổi trở lên, tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị công nghiệp là lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng và có thể đi công tác khi cần.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Long Well Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: Thỏa thuận + hoa hồng doanh số + thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng kinh doanh chuyên sâu.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Long Well
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
