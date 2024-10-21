Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Chùa Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác nhau. Chăm sóc, chuyển đổi thành học viên. Tham gia vào các hoạt động tài trợ tại các điểm trường của Công ty. Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số được giao hàng tháng.

Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác nhau. Chăm sóc, chuyển đổi thành học viên.

Tham gia vào các hoạt động tài trợ tại các điểm trường của Công ty.

Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số được giao hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng telesales tốt, không nói ngọng, nói lắp. Chịu được áp lực cao. Có am hiểu về tiếng Anh, có chứng chỉ tiếng Anh là 01 lợi thế (không có sẽ được đào tạo miễn phí)

Có khả năng telesales tốt, không nói ngọng, nói lắp.

Chịu được áp lực cao.

Có am hiểu về tiếng Anh, có chứng chỉ tiếng Anh là 01 lợi thế (không có sẽ được đào tạo miễn phí)

không có sẽ được đào tạo miễn phí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 20.000.000đ; Được hưởng lương cơ bản theo ngày công đi làm. Được hưởng % hoa hồng trực tiếp/ mỗi đơn hàng. Được thưởng % doanh số theo các đạt và vượt chỉ tiêu. Review lương cứng định kỳ 6 tháng/lần, thưởng doanh số và % hoa hồng có thể thay đổi theo kết quả kinh doanh từng tháng. Được đào tạo kỹ năng chuyên môn Sales như: quy trình bán hàng, quy trình tư vấn, kịch bản tư vấn. Được đào tạo kỹ năng kết nối, xây dựng thương hiệu cá nhân. Được đào tạo kỹ năng trong giao tiếp như: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng vượt qua phản đối.... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân; Cơ hội thăng tiến lên các vị trí nhân viên chính thức, trưởng nhóm kinh doanh; Tham gia miễn phí các khóa học đào tạo tiếng Anh tại Công ty;

Thu nhập: 8.000.000đ - 20.000.000đ;

Được hưởng lương cơ bản theo ngày công đi làm.

Được hưởng % hoa hồng trực tiếp/ mỗi đơn hàng.

Được thưởng % doanh số theo các đạt và vượt chỉ tiêu.

Review lương cứng định kỳ 6 tháng/lần, thưởng doanh số và % hoa hồng có thể thay đổi theo kết quả kinh doanh từng tháng.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn Sales như: quy trình bán hàng, quy trình tư vấn, kịch bản tư vấn.

Được đào tạo kỹ năng kết nối, xây dựng thương hiệu cá nhân.

Được đào tạo kỹ năng trong giao tiếp như: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng vượt qua phản đối....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí nhân viên chính thức, trưởng nhóm kinh doanh;

Tham gia miễn phí các khóa học đào tạo tiếng Anh tại Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin