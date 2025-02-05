Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn chất lượng thương hiệu và truyền thông Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tư vấn chất lượng thương hiệu và truyền thông Việt Nam
- Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của nhà nước., Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia các chương trình: Talkshow, Bản tin, TVC chương trình chuyên đề,... nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng.
Đàm phán với doanh nghiệp về các chương trình talk show, phóng sự và kế hoạch phát triển sản phẩm
Trao đổi với bộ phận Nội dung và bộ phận Dựng phim nhằm đảm bảo phát triển thương hiệu đúng với tiêu chí mà doanh nghiệp yêu cầu
Làm những công việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng
Những ứng viên chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo từ đầu
Ứng viên tham khảo qua kênh Youtube của công ty để rõ hơn về sản phẩm: VNPACO_MEDIA
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Laptop
Kỹ năng: giao tiếp tốt
Có tinh thần học hỏi cao
Tại Công ty cổ phần tư vấn chất lượng thương hiệu và truyền thông Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn chất lượng thương hiệu và truyền thông Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
