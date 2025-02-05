Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn chất lượng thương hiệu và truyền thông Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia các chương trình: Talkshow, Bản tin, TVC chương trình chuyên đề,... nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng.

Đàm phán với doanh nghiệp về các chương trình talk show, phóng sự và kế hoạch phát triển sản phẩm

Trao đổi với bộ phận Nội dung và bộ phận Dựng phim nhằm đảm bảo phát triển thương hiệu đúng với tiêu chí mà doanh nghiệp yêu cầu

Làm những công việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Những ứng viên chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo từ đầu

Ứng viên tham khảo qua kênh Youtube của công ty để rõ hơn về sản phẩm: VNPACO_MEDIA