Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35 Mạc Đỉnh Chi , Quận 1 , Hồ Chí Minh - Phan Văn Trị Gò Vấp, Hồ Chí Minh - Đường Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một, Bình Dương - Quận 10, Hồ Chí Minh - Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ;

Đưa ra phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

Xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý các dự án, sở xây dựng các tỉnh, TP,...;

Thống kê và theo dõi các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai trong nước;

Chăm sóc khách hàng, liên hệ mật thiết với khách hàng cũ;

Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh;

Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ các công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ. Tuổi từ 20-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;

Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp cơ bản;

Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội/ Ngoại thất,...

Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm lương cơ bản thỏa thuận theo kinh nghiệm từ 6 - 8 triệu + hoa hồng từ 3 - 5%;

Mức thưởng hấp dẫn cho NVKD có kết quả làm việc xuất sắc, đạt doanh số theo tháng, quý năm;

Được phụ cấp xăng xe, cơm, điện thoại, hỗ trợ chi phí công tác & chi phí tiếp khách;

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến;

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;

Được thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình, có chế độ ngày sinh nhật;

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn;

Được tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát.

Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh

