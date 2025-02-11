Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất phương án phát triển thị trường.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 20 - 35 tuổi, có đam mê kinh doanh.

Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo từ đầu).

Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, tư vấn bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 20 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng).

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.

Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh

