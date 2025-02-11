Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất phương án phát triển thị trường.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 20 - 35 tuổi, có đam mê kinh doanh.
Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo từ đầu).
Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, tư vấn bán hàng.
Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo từ đầu).
Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, tư vấn bán hàng.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 20 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng).
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.
Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.
Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Xinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI