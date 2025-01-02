Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: LCB+ %KPI ( LCB từ 6 đến 9 triệu, không đạt KPI vẫn nhận 100% lương cơ bản) - Hướng chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước; chế độ lương kinh doanh, chăm sóc khách hàng - Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm, xét bổ nhiệm các vị trí quản lý, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Liên hệ khách hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng

- Làm hợp đồng với khách hàng, theo dõi công nợ khách hàng, lập hồ sơ thanh toán

- Lập kế hoạch kinh doanh/định hướng sản phẩm trong tuần/tháng nhằm thúc đẩy doanh số - thu hút KH

- Báo cáo doanh số định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm

- Giải quyết xử lý các khiếu nại thiếu sót trong thực hiện hợp đồng

- Báo cáo – đánh giá hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Cao đẳng trở lên

- Có khả năng điện thoại thuyết phục, có thể đi công tác ngoài tỉnh ( Được hỗ trợ chi phí)

- Kinh nghiệp 1-2 năm trở lên

- Giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT

