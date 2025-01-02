Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT
- Đà Nẵng: LCB+ %KPI ( LCB từ 6 đến 9 triệu, không đạt KPI vẫn nhận 100% lương cơ bản)
- Hướng chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước; chế độ lương kinh doanh, chăm sóc khách hàng
- Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm, xét bổ nhiệm các vị trí quản lý, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Liên hệ khách hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng
- Làm hợp đồng với khách hàng, theo dõi công nợ khách hàng, lập hồ sơ thanh toán
- Lập kế hoạch kinh doanh/định hướng sản phẩm trong tuần/tháng nhằm thúc đẩy doanh số - thu hút KH
- Báo cáo doanh số định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm
- Giải quyết xử lý các khiếu nại thiếu sót trong thực hiện hợp đồng
- Báo cáo – đánh giá hiệu quả kinh doanh
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng điện thoại thuyết phục, có thể đi công tác ngoài tỉnh ( Được hỗ trợ chi phí)
- Kinh nghiệp 1-2 năm trở lên
- Giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
