Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển 3DTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 176 ĐƯỜNG 29/3, HÒA XUÂN, ĐÀ NẴNG

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Khảo sát và tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu về XÂY DỰNG nhà phố, biệt thự, căn hộ, khách sạn...

+ Tìm hiểu nhu cầu và khả năng đầu tư của khách hàng.

+ Đo đạc và tư vấn các giải pháp, báo giá, nhằm cung cấp những thông tin, cũng như dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

+ Phối hợp các bộ phận thiết kế và thi công để theo dõi và giám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng và hoàn tất thanh toán..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất

+ Sáng tạo, có khả năng nắm bắt xu hướng kịp thời

+ Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt

+ Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành trở lên, yêu thích công việc kinh doanh.

+ Nam/nữ : từ 20 – 35 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển 3DTECH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Buổi sáng từ 7h30 – 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 17h30.

+ Môi trường làm việc, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

+ Có cơ hội được học hỏi kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp.

+ Thưởng và nghĩ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

+ Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT....

+ Du lịch, nghỉ mát hằng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển 3DTECH

