Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 07 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Giới thiệu sản phẩm công ty qua các trang mạng

Tư vấn khách hàng các giải pháp Marketing phù hợp với ngành hàng mà họ đang kinh doanh. Từ đó lên kế hoạch, xây dựng giải pháp Marketing phù hợp cho doanh nghiệp

Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược tìm kiếm nguồn khách hàng

Một số công việc khác, phối hợp các bộ phận trong công ty

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Nam và Nữ từ 18 tuổi trở lên

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, khéo léo và có trách nhiệm với công việc

Luôn có ý chí phấn đấu, siêng năng, tinh thần cầu tiến trong công việc

Luôn nghiêm túc học hỏi từ đồng nghiệp và quản lí

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản:7.000.000 - 15.000.000

Up to 25.000.000 (Lương cứng + %HH + Thưởng+ Thưởng chuyên cần)

Đảm bảo chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định

Được đào tạo kỹ năng công việc thực tế với Quản lý trực tiếp

Team Building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI

