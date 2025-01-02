Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Các văn phòng đại diện tại các quận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Khai thác và chăm sóc khách hàng tiềm năng của cá nhân và công ty cung cấp
Phát triển, quản lý đội nhóm
Hoàn thành các công việc kinh doanh tư vấn bảo hiểm cơ bản: Bảo hiểm Nhân Thọ, bảo hiểm ô tô, Xe máy, Cháy nổ, Du lịch, Thai sản, Sức khoẻ,...
Phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Thăng tiến theo năng lực.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6, 8h30-11h30, chiều linh động
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 26 tuổi trở lên
26
Tốt nghiệp Cao đẳng, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Cao đẳng
Yêu thích công việc bán hàng, quản lý kinh doanh
Không yêu cầu ngành học cụ thể, có khả năng xử lý công việc
Nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm | Kỹ năng mềm | các kiến thức Luật | Kiến thức sức khoẻ hoàn toàn KHÔNG mất học phí.
Có hỗ trợ tài chính cao, nhưng yêu cầu chỉ tiêu thấp (chỉ từ 9 triệu) và nhiều khoản thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
