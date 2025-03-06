Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Liên hệ khách hàng mới, tư vấn sản phẩm và bán hàng

- Liên hệ, làm quen với các khách hàng, tiếp cận các khách hàng được bàn giao.

- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, chào hàng và bán hàng

- Chuẩn bị hợp đồng và hồ sơ đặt hàng, đàm phán, kí kết các đơn đặt hàng

- Soạn thảo dự thảo hợp đồng với các điều khoản thỏa thuận với khách hang, theo chính sách bán hang của công ty.Kí kết các hợp đồng đã được cấp trên phê duyệt, theo dõi hợp đồng.

- Quản lý theo dõi các đơn hàng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng

- Theo dõi các đơn hàng theo hợp đồng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng sản phẩm, đúng chất lượng đã thỏa thuận.

- Phối hợp bộ phận kho để giao hàng đúng tiến độ.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và phát triển mạng lưới khách hàng mới

- Thường xuyên thăm hỏi, tạo mối liên hệ thân thiết đối với khách hàng. Tạo bộ dữ liệu của khách hàng.

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi cho phép

- Báo cáo với cấp trên để được hỗ trợ kịp thời.Thu hồi công nợ, đối chiếu và chốt sổ công nợ với khách hàng

- Một số trách nhiệm khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng/ Trưởng nhóm

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Hóa học, Môi trường, Kỹ thuật…

- Độ tuổi: từ 23 đến 40 tuổi

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên, bán hàng và làm việc với khách hàng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, hóa chất, thiết bị phòng Lab,…

- Địa điểm làm việc: Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9-15tr

- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc; Lương tháng 13

- Thưởng theo doanh thu/lợi nhuận, lễ tết, phép, thăm hỏi theo quy định công ty, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm...

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Văn hóa Công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

