Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 80 đường D2 khu dân cư phú hoà 1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường.
- Xây dựng, mở rộng thị trường và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng mới. Định hướng khách hàng tiềm năng và nắm bắt nhu cầu, mong muốn hiện tại của khách hàng để đưa ra phương án kinh doanh kịp thời.
- Lập kế hoạch công việc hàng tuần và báo cáo về các công việc đã hoàn thành hoặc đang chờ xử lý theo tuần/ tháng. Triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của Phòng đảm bảo doanh thu đề ra.
- Tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp: các hoạt động quảng bá thương hiệu, hội thảo,... đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam,nữ tuổi: 20 - 40
- Trình độ: Trung cấp trở lên,Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên.
-Tinh thần làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 9-12tr triệu trở lên gồm: Lương cứng theo bậc + thưởng doanh số
- Thưởng % trên Doanh số, Hoa hồng dự án, Thưởng hiệu quả kinh doanh, lễ tết, thưởng đặc biệt với ý tưởng kinh doanh đem lại lợi nhuận cho Công ty và đồng nghiệp.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân
- Các chế độ khác theo quy định của công ty từng thời kỳ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 80 đường D2, Khu dân cư Phú Hoà, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

