Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán KHCN. chéo sản phẩm – dịch vụ

2. Phát triển danh mục khách hàng theo Bộ chi tiêu từng thời kỳ.

3. Chọn lọc và đề xuất các khách hàng tiềm năng, có uy tín.

4. Đảm bảo tuân thủ.

5. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định.

6. Thực hiện các công việc theo phân công khác nhằm tìm kiếm, phát triển và phục vụ khách hàng

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1. Tìm kiếm, mở rộng và phát triển số lượng khách hàng cho ngân hàng thông qua hoạt động bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh (huy động, cho vay, thẻ...) và chỉ tiêu hoạt động (số lượng cuộc gọi, gặp mặt, chốt hợp đồng...).

2. Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị, bán hàng trên hệ thống Nhật ký bán hàng

3. Tìm hiểu, phân tích nhu cầu và trực tiếp tư vấn, bán chéo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính và phi tài chính phủ hợp.

4. Thực hiện nghiệp vụ liên quan theo quy định và kiểm soát đôn đốc các cá nhân, Đơn vị có liên quan trong suốt quá trình phục vụ khách hàng hướng đến tuân thủ và chất lượng dịch vụ khách hàng.

5. Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân như tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động vốn, cho vay, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối, sản phẩm liên kết, dịch vụ khác,...) theo quy định từng thời kỳ.

6. Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm dịch vụ, chính sách khách hàng...đến các Đơn vị có liên quan.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cấp quản lý phân công

· Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, Marketing, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

· Có dưới 1 năm kinh nghiệm (Từng thực tập hoặc là CTV trong mảng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... là lợi thế)

· Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

· Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.

· Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt.

· Ưu tiên ứng viên là người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế trên địa bàn.

· Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.

· Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

· Có khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai