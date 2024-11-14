Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 52 đường Hoàng Công Chất, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

-Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch cho các khách hàng có nhu cầu

-Tìm kiếm data khách hàng theo kế hoạch của công ty

-Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng

-Giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao thương hiệu và dịch vụ của công ty

-Chăm sóc khách hàng của cá nhân và của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch

- Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, có ngoại hình là lợi thế, làm việc đội nhóm tốt

- Có khả năng giao tiếp, giọng nói lưu loát

Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng+ Thưởng hàng tháng + Thưởng nóng khi chốt được đoàn

-Hoa hồng cao theo doanh số kinh doanh hàng tháng

-Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, được đi du lịch hàng năm

-Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

-Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt

