Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 ngõ 52 đường Hoàng Công Chất, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
-Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch cho các khách hàng có nhu cầu
-Tìm kiếm data khách hàng theo kế hoạch của công ty
-Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
-Giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao thương hiệu và dịch vụ của công ty
-Chăm sóc khách hàng của cá nhân và của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch
- Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, có ngoại hình là lợi thế, làm việc đội nhóm tốt
- Có khả năng giao tiếp, giọng nói lưu loát
Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cứng+ Thưởng hàng tháng + Thưởng nóng khi chốt được đoàn
-Hoa hồng cao theo doanh số kinh doanh hàng tháng
-Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, được đi du lịch hàng năm
-Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
-Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
