Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 ngõ 52 đường Hoàng Công Chất, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch cho các khách hàng có nhu cầu
-Tìm kiếm data khách hàng theo kế hoạch của công ty
-Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
-Giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao thương hiệu và dịch vụ của công ty
-Chăm sóc khách hàng của cá nhân và của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch
- Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, có ngoại hình là lợi thế, làm việc đội nhóm tốt
- Có khả năng giao tiếp, giọng nói lưu loát

Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng+ Thưởng hàng tháng + Thưởng nóng khi chốt được đoàn
-Hoa hồng cao theo doanh số kinh doanh hàng tháng
-Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, được đi du lịch hàng năm
-Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
-Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt

công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Bình An Việt

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: trụ sở 260/9 Thuỵ Khuê Tây Hồ Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

