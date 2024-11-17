Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính:
Làm việc với khách hàng/ đại lý thị trường Châu Âu/ Tây Ban Nha và cung cấp cho khách hàng dịch vụ vượt trội về du lịch, góp phần quảng bá thương hiệu Asia DMC.
Mô tả công việc:
Lên lịch trình, làm báo giá theo yêu cầu của khách hàng (database có sẵn)
Chốt tour và phối hợp các phòng ban khác triển khai booking
Chăm sóc & duy trì mối quan hệ với khách hàng
Báo cáo công việc theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo tiếng Anh/ Tây Ban Nha.
Có 1 năm kinh nghiệm tư vấn trở lên
Thành thạo word, excel;
Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm;
Có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh – thỏa thuận theo năng lực; thưởng lễ tết; thưởng quý;
Review lương thường xuyên tương xứng với hiệu quả công việc & cống hiến cho công ty;
Ăn trưa tại căng tin với thực đơn thay đổi hàng ngày;
BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe;
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6;
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, công bằng;
Đào tạo hàng tuần;
Nhiều cơ hội du lịch, team building và các hoạt động khác;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
