Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Nhiệm vụ chính:

Làm việc với khách hàng/ đại lý thị trường Châu Âu/ Tây Ban Nha và cung cấp cho khách hàng dịch vụ vượt trội về du lịch, góp phần quảng bá thương hiệu Asia DMC.

Mô tả công việc:

Lên lịch trình, làm báo giá theo yêu cầu của khách hàng (database có sẵn)

Chốt tour và phối hợp các phòng ban khác triển khai booking

Chăm sóc & duy trì mối quan hệ với khách hàng

Báo cáo công việc theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Thông thạo tiếng Anh/ Tây Ban Nha.

Có 1 năm kinh nghiệm tư vấn trở lên

Thành thạo word, excel;

Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm;

Có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh – thỏa thuận theo năng lực; thưởng lễ tết; thưởng quý;

Review lương thường xuyên tương xứng với hiệu quả công việc & cống hiến cho công ty;

Ăn trưa tại căng tin với thực đơn thay đổi hàng ngày;

BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe;

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6;

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, công bằng;

Đào tạo hàng tuần;

Nhiều cơ hội du lịch, team building và các hoạt động khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á

