Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 311 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Chăm sóc và duy trì các khách hàng, đại lý hiện có được phân công

Phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Tham gia các hoạt động Hội chợ, sự kiện để giới thiệu sản phẩm Công ty và bán hàng.

Báo cáo công việc định kỳ hàng ngày/tuần/tháng

Có kỹ năng tổ chức, triển khai công việc và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có khả năng xử lý vấn đề hợp lý, kỹ năng lắng nghe khi cần thiết.

Kỹ năng máy tính excel, word, power point,... và sử dụng phần mềm công nghệ: sử dụng công nghệ trong việc lên kịch bản bán hàng….

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15triệu/tháng.

Phụ cấp: Cơm, xăng xe.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - 6 (8:00 - 17:00) & Thứ 7 cách tuần.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Thưởng hiệu suất công việc, các ngày lễ theo quy định công ty.

