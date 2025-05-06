Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 311 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Chăm sóc và duy trì các khách hàng, đại lý hiện có được phân công
Phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới.
Tham gia các hoạt động Hội chợ, sự kiện để giới thiệu sản phẩm Công ty và bán hàng.
Báo cáo công việc định kỳ hàng ngày/tuần/tháng
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng tổ chức, triển khai công việc và quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có khả năng xử lý vấn đề hợp lý, kỹ năng lắng nghe khi cần thiết.
Kỹ năng máy tính excel, word, power point,... và sử dụng phần mềm công nghệ: sử dụng công nghệ trong việc lên kịch bản bán hàng….
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 - 15triệu/tháng.
Phụ cấp: Cơm, xăng xe.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - 6 (8:00 - 17:00) & Thứ 7 cách tuần.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Thưởng hiệu suất công việc, các ngày lễ theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM
