Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 429 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc
Tư vấn đặt hẹn khách đến khám thông qua kênh chat fanpage Facebook
Kiên trì chăm sóc khách hàng chưa ra quyết định cho đến khi sử dụng dịnh vụ
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
