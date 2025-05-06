Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tư vấn đặt hẹn khách đến khám thông qua kênh chat fanpage Facebook Kiên trì chăm sóc khách hàng chưa ra quyết định cho đến khi sử dụng dịnh vụ

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI