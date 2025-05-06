Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78/22 Vườn Lài (Nối Dài), Phường An Phú Đông 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty đến KH (motor điện, máy thổi khí, thiết bị công nghiệp...).

Chăm sóc khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới theo khu vực/đối tượng được phân công.

Báo giá, làm hợp đồng, phối hợp giao hàng – hỗ trợ sau bán hàng.

Phối hợp với kỹ thuật và kho vận khi xử lý đơn hàng, dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo định kỳ.

Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu, triển lãm (nếu có).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 – 35.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Cơ khí, Điện,...

Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, chủ động trong công việc, thái độ cầu tiến.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành động cơ điện hoặc telesale.

Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một lợi thế (không bắt buộc).

Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn.

Được đào tạo thêm về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, lễ Tết, tháng 13, thưởng KPI theo quy định.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong công ty nhỏ nhưng tăng trưởng ổn định.

Môi trường làm việc thân thiện, được trao quyền và ghi nhận đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin