Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tư vấn & Giới thiệu: Giới thiệu và tư vấn các gói dịch vụ Visa cho khách hàng qua điện thoại, trực tiếp và online.

Tìm kiếm khách hàng: Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Xây dựng mối quan hệ: Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và trung thành.

Hỗ trợ hồ sơ: Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin Visa và theo dõi tiến độ xử lý.

Đạt doanh số: Thực hiện và vượt chỉ tiêu doanh số đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Kinh doanh, Marketing hoặc liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng; kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ Visa là một lợi thế.

Kỹ năng: Giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt; năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng online.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIS GLOBAL

