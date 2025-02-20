Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
- Hồ Chí Minh:
- 1/10 Quách Văn Tuấn, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng, đặc biệt là đối tác và nhà cung cấp Trung Quốc.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ (Thiết bị đèn điện, đèn led) của công ty đến khách hàng, đàm phán và ký kết đồng.
(Thiết bị đèn điện, đèn led) c
Làm việc trực tiếp với đối tác Trung Quốc qua email, điện thoại, WeChat hoặc gặp gỡ trực tiếp.
gặp
Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch trong cuộc họp, hội thảo và làm việc với khách hàng/đối tác Trung Quốc.
Theo dõi, xử lý đơn hàng, hợp đồng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng, thanh toán.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
T
/Cao Đẳng
Thành thạo tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Viết), ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK 4 trở lên.
hạo
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm việc với đối tác Trung Quốc.
Kỹ năng giao tiếp, phán phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong quá trình xử lý công việc.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint
Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì
M
thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Chế độ đãi ngộ tốt, bao gồm bảo hiểm, thưởng, và các phúc lợi khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
