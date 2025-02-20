Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/10 Quách Văn Tuấn, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng, đặc biệt là đối tác và nhà cung cấp Trung Quốc.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ (Thiết bị đèn điện, đèn led) của công ty đến khách hàng, đàm phán và ký kết đồng.

Làm việc trực tiếp với đối tác Trung Quốc qua email, điện thoại, WeChat hoặc gặp gỡ trực tiếp.

Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch trong cuộc họp, hội thảo và làm việc với khách hàng/đối tác Trung Quốc.

Theo dõi, xử lý đơn hàng, hợp đồng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng, thanh toán.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngôn ngữ Trung hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Viết), ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK 4 trở lên.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm việc với đối tác Trung Quốc.

Kỹ năng giao tiếp, phán phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong quá trình xử lý công việc.

Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Chế độ đãi ngộ tốt, bao gồm bảo hiểm, thưởng, và các phúc lợi khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

