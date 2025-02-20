Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khai thác KH tiềm năng
- Giới thiệu Sản Phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng
- Theo dõi và hỗ trợ KH sau bán hàng
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sale là một lợi thế
- Chăm chỉ, cầu tiến, có tinh thần làm việc nhóm
- Nam/Nữ tuổi từ 20 trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Hoa Hồng + Thưởng Nóng
- Công ty hỗ trợ Data MKT dự án
- Môi trường chuyên nghiệp
- Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng 8h30 - 12h; Chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7 (Sáng 8h30 - 12h). Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
