Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khai thác KH tiềm năng

- Giới thiệu Sản Phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng

- Theo dõi và hỗ trợ KH sau bán hàng

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sale là một lợi thế

- Chăm chỉ, cầu tiến, có tinh thần làm việc nhóm

- Nam/Nữ tuổi từ 20 trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa Hồng + Thưởng Nóng

- Công ty hỗ trợ Data MKT dự án

- Môi trường chuyên nghiệp

- Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng 8h30 - 12h; Chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7 (Sáng 8h30 - 12h). Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin