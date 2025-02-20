Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - tự do

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

kênh phân phối truyền thống (GT).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm:

- Siêng năng, trung thực, có thái độ làm việc nghiêm túc

- Sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình : 12 triệu – 15triệu / tháng. (Lương cứng 6,5 triệu + Thưởng 4,5tr nếu đạt 100% doanh thu (35tr/tháng) + % Hoa Hồng theo doanh số bán hàng thực tế ...) --> thu nhập không giới hạn theo năng lực.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và tiếp xúc thực tế với khách hàng

Được trang bị xe điện, đồng phục, trang thiết bị đi bán hàng.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BYHT theo quy định.

Tăng lương định kỳ. Chế độ thăng tiến rõ ràng.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Quản lý khu vực...

Phát triển kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và quản lý con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution

