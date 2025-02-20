Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- tự do
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
kênh phân phối truyền thống (GT).
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm:
- Siêng năng, trung thực, có thái độ làm việc nghiêm túc
- Sẵn sàng học hỏi và phát triển.
- Siêng năng, trung thực, có thái độ làm việc nghiêm túc
- Sẵn sàng học hỏi và phát triển.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình : 12 triệu – 15triệu / tháng. (Lương cứng 6,5 triệu + Thưởng 4,5tr nếu đạt 100% doanh thu (35tr/tháng) + % Hoa Hồng theo doanh số bán hàng thực tế ...) --> thu nhập không giới hạn theo năng lực.
12 triệu – 15triệu / tháng
Lương cứng 6,5 triệu
4,5tr
Ứng viên chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và tiếp xúc thực tế với khách hàng
Được trang bị xe điện, đồng phục, trang thiết bị đi bán hàng.
xe điện
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BYHT theo quy định.
BHXH, BYHT
Tăng lương định kỳ. Chế độ thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Quản lý khu vực...
Phát triển kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và quản lý con người.
12 triệu – 15triệu / tháng
Lương cứng 6,5 triệu
4,5tr
Ứng viên chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và tiếp xúc thực tế với khách hàng
Được trang bị xe điện, đồng phục, trang thiết bị đi bán hàng.
xe điện
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BYHT theo quy định.
BHXH, BYHT
Tăng lương định kỳ. Chế độ thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Quản lý khu vực...
Phát triển kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và quản lý con người.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ One Solution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI