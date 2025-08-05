Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13C HỒ BIỂU CHÁNH, PHƯỜNG 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Gới thiệu, tư vấn sản phẩm dược đến khách hàng là nhà thuốc khu vực HCM

• Chăm sóc khách hàng và xử lý đơn hàng

• Làm việc theo tuyến khu vực được giao.

• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

• Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng.

Yêu Cầu Công Việc

• Không yêu cầu kinh nghiệm

• Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa hoặc các sản phẩm tiêu dùng tương tự

• Sinh viên mới ra trường chuyên ngành Dược, Marketing, Kinh doanh...

• Yêu thích công việc kinh doanh, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực

• Giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến, chịu học hỏi., có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Lương cố định + Hoa Hồng theo doanh số và chỉ tiêu. (Thu nhập: 12.000.000-15.000.000)

• Chế độ đãi ngộ bao gồm:

- Thu nhập hàng tháng, lương thưởng gắn liền với kết quả làm việc và chất lượng phục vụ khách hàng, lương tháng 13, lương thâm niên và các phần thưởng khác cho nhân viên giỏi, nhân viên có sáng kiến nâng cao chất lượng công việc, nhân viên bán hàng/ marketing xuất sắc...

• Chế độ bảo hiểm, phụ cấp và phúc lợi khác

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng qui định của nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ (1 năm/lần)

- Được trang bị các vận dụng cần thiết theo yêu cầu để thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU

