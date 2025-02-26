Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc, duy trì sản lượng khách hàng

Trao đổi, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng truyền thống.

Thực hiện tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới để hoàn thành mục tiêu doanh thu

Thực hiện các công việc trên phần mềm quản trị của công ty CRM, OMG

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống

Theo dõi báo cáo hàng tồn, lưu kho.

Cập nhật công nợ khách hàng và xử lý hoàn thiện chứng từ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm 3 tháng ở vị trí tương đương

Hoặc có kinh nghiệm telesale và chăm sóc khách hàng. Giọng nói lưu loát, không nói ngọng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng...

Kiên trì, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin