Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group
- Hà Nội: Spa Sumi Beauty Center
- Số 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Giới thiệu và tư vấn các gói liệu trình
Được đào tạo chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu cho khách hàng thông qua các máy móc công nghệ hiện đại.
Thực hiện liệu trình chăm sóc khách hàng
Tiếp đón khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Spa
Trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ của Spa theo đúng quy chế chuyên môn và quy định (massage, chăm sóc sức khỏe.)
Tư vấn về các dịch vụ bổ sung cho khách hàng tại Spa
Ghi chép hồ sơ khách hàng đầy đủ và chi tiết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý Spa
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 8tr-20tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ CN (8h30 - 22h00) - Xoay ca linh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group
