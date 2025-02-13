Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công tác Hành chính
Lập và duy trì cơ sở dữ liệu, cập nhật chi tiết về các nhà cung cấp hiện tại và quá khứ.
Thực hiện thu phí theo đúng thời hạn quy định: Phí dịch vụ (các khoản cố định hàng tháng) bao gồm: phí quản lý, phí trông giữ xe, phí nước, phí điện ... và các khoản phí phát sinh trong kỳ.
Theo dõi và ghi nhận các phiếu ghi nợ và hóa đơn VAT được gửi tới Cư dân/ khách thuê.
Theo dõi công nợ từng căn hộ: cập nhật từ kế toán và báo cáo quỹ hàng ngày.
Phát hành, ghi nhận và theo dõi hóa đơn của cư dân.
Làm thủ tục thanh toán cho các nhà cung cấp, các nhà cung cấp dịch vụ và các khoản khác theo chứng từ thanh toán.
Công tác Lễ tân
Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ phận thực hiện các thủ tục, quy trình hành chính.
Truyền thông công văn và Thông báo cho Cư Dân trong ngày và theo đúng quy định.
Theo dõi đề xuất giải quyết chế độ cho CBNV trong BQL (thăm hỏi, hiếu hỷ, sinh nhật...)
Tiếp nhận và xử lý các phản ánh của Cư dân/Khách hàng:
Thực hiện thăm hỏi Cư dân/Khách hàng sau khi sự việc được giải quyết.
Xây dựng mối quan hệ với cư dân và BQT, Tổ dân phố và các ban ngành trong khu vực.
Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành kế toán, QTKD, ... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ứng viên chưa có kinh nghiệm tương đương cần có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng máy tính văn phòng, hoặc kinh nghiệm chăm sóc tư vấn khách hàng.
Xử lý tình huống với cư dân nhanh và linh hoạt
Thực hiện công việc chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả tốt
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thoả thuận từ 8-10 triệu/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của Pháp luật hiện hành;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm;
Các chế độ khác: Thưởng sinh nhật, lễ tết, BHXH theo quy định Công ty và quy định pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở tập đoàn tại Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

