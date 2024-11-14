Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Galaxy 3 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,...

Sáng tạo, Edit video Content chạy quảng cáo

Đọc và cập nhật các thuật toán thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktokshop

Không giới hạn ngân sách quảng cáo 10tr, 20tr, 50tr, 100tr/ ngày

Được chạy Scan, black, tút,.. khi có ngân sách (Theo Mùa)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Test sản phẩm, chạy đa dạng thị trường

Test sản phẩm theo đề xuất của leader

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Facebook Ads

Sử dụng Canva, Cs, Camtasia,... phục vụ thiết kế ảnh, cắt ghép video

Có laptop cá nhân

Biết sử dụng Excel, trang tính Google Sheet

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7-11 triệu (deal lương trực tiếp trong buổi phỏng vấn, lương cứng có thể upto 11 triệu) + 300k phụ cấp + 500k chuyên cần + 1-3% KPI + Thưởng ngày + Thưởng top + Thưởng lễ (trung bình thu nhập 15 triệu – 30 triệu)

Được thực hành và làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, sáng tạo.

- Thưởng ngày: thưởng 1% nếu DT cán mốc 10tr, 20tr, 30tr, 40tr, 50tr / ngày

- Đóng góp ý tưởng sản phẩm hưởng 1-3% doanh thu của sản phẩm đó (test sản phẩm)

- Thưởng tích lũy DT năm

- Tham gia các hoạt động của công ty: team building, đá bóng, …

- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau

- Lộ trình thăng tiến lên Phó Leader, Leader Marketing, Giám đốc, Đối tác

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ

Hoạt động thể thao, Đá bóng, thể thao trí tuệ

