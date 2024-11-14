Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG
- Hà Nội: Số 8 Galaxy 3 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,...
Sáng tạo, Edit video Content chạy quảng cáo
Đọc và cập nhật các thuật toán thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktokshop
Không giới hạn ngân sách quảng cáo 10tr, 20tr, 50tr, 100tr/ ngày
Được chạy Scan, black, tút,.. khi có ngân sách (Theo Mùa)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Test sản phẩm, chạy đa dạng thị trường
Test sản phẩm theo đề xuất của leader
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Facebook Ads
Sử dụng Canva, Cs, Camtasia,... phục vụ thiết kế ảnh, cắt ghép video
Có laptop cá nhân
Biết sử dụng Excel, trang tính Google Sheet
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được thực hành và làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, sáng tạo.
- Thưởng ngày: thưởng 1% nếu DT cán mốc 10tr, 20tr, 30tr, 40tr, 50tr / ngày
- Đóng góp ý tưởng sản phẩm hưởng 1-3% doanh thu của sản phẩm đó (test sản phẩm)
- Thưởng tích lũy DT năm
- Tham gia các hoạt động của công ty: team building, đá bóng, …
- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau
- Lộ trình thăng tiến lên Phó Leader, Leader Marketing, Giám đốc, Đối tác
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ
Hoạt động thể thao, Đá bóng, thể thao trí tuệ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
