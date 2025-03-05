Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ theo dõi, thống kê, phân tích số liệu, đánh giá tình hình để tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, tối ưu chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
Trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quảng cáo game toàn cầu của công ty.
Phối hợp với các team khác nhau trong công ty để tạo ra những ấn Phẩm Quảng cáo chất lượng
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm Sinh viên năm cuối các trường Đại học
Có thể đi làm fulltime
Các ứng viên có khả năng ngoại ngữ EN Ưu tiên các
TTS yêu thích về game có mục tiêu và tinh thần cầu thị cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được training về thiết kế, và dựng video căn bản trên các phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere
Được training về Marketing và Digital Marketing
Được hỗ trợ Tiền thực tập sinh sau 1 tháng thực tập theo năng lực
Được hỗ trợ về dấu thực tập và chứng nhận thực tập sinh tại Gzone
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Gzon
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
