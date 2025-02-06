Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 5, Tòa nhà VNPT, số 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp

Tổ chức Hội nghị/ hội thảo/lớp học theo kế hoạch công ty, chuẩn bị vật dụng cần thiết cho lớp học

Làm Báo cáo công việc định kỳ chỉ định của Công ty

Quản lý tất cả các kênh truyền thông xã hội hiện có và duy trì các hoạt động này hàng ngày

Cập nhật thông tin, hình ảnh sản phẩm trên Website, YouTube... giao lưu tương tác giữa công ty và khách hàng trên social network

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các nhóm ngành liên quan đến y tế, nha khoa

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, diễn đạt ý tưởng tốt;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt;

Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.

Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tiếng Anh: giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (số năm kinh nghiệm)

Hỗ trợ cơm trưa 40k/phần

Chi phí đi công tác được công ty hỗ trợ 100%

Mỗi tháng cùng team đi ăn uống được công ty chi trả 100%

Cung cấp máy tính, đồng phục, thiết bị làm việc đầy đủ

Tăng lương hàng năm, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi theo luật quy định

Teambuilding, tiệc sinh nhật nhân viên hàng tháng, nghỉ phép/nghỉ lễ, chế độ ốm đau/hiếu hỉ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na

