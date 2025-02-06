Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 5, Tòa nhà VNPT, số 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp
Tổ chức Hội nghị/ hội thảo/lớp học theo kế hoạch công ty, chuẩn bị vật dụng cần thiết cho lớp học
Làm Báo cáo công việc định kỳ chỉ định của Công ty
Quản lý tất cả các kênh truyền thông xã hội hiện có và duy trì các hoạt động này hàng ngày
Cập nhật thông tin, hình ảnh sản phẩm trên Website, YouTube... giao lưu tương tác giữa công ty và khách hàng trên social network
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, diễn đạt ý tưởng tốt;
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt;
Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tiếng Anh: giao tiếp
Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa 40k/phần
Chi phí đi công tác được công ty hỗ trợ 100%
Mỗi tháng cùng team đi ăn uống được công ty chi trả 100%
Cung cấp máy tính, đồng phục, thiết bị làm việc đầy đủ
Tăng lương hàng năm, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi theo luật quy định
Teambuilding, tiệc sinh nhật nhân viên hàng tháng, nghỉ phép/nghỉ lễ, chế độ ốm đau/hiếu hỉ đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Osstem Implant Vi Na
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
