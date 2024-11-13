Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Inside Bridge VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Đường Số 10, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo

Xây dựng, thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok, YouTube, v.v.

Xây dựng, thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử (Tiktok Shop, Shopee)

Chịu trách nhiệm lựa chọn đối tượng mục tiêu, ngân sách, và các hình thức quảng cáo phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch.

Phân tích và tối ưu hóa

Theo dõi và phân tích hiệu quả quảng cáo (CTR, CPC, CPM, CPA, ROAS, v.v.) để tìm ra những phương pháp tối ưu hóa hiệu quả nhất.

Thử nghiệm và điều chỉnh nội dung, hình ảnh, từ khóa và chiến lược bidding để nâng cao hiệu quả quảng cáo.

A/B testing để tìm ra các biến thể tốt nhất cho từng chiến dịch.

Quản lý ngân sách và báo cáo

Theo dõi ngân sách hàng ngày và đảm bảo chi tiêu hợp lý, tránh overspend.

Lập báo cáo định kỳ (hàng tuần/tháng) về hiệu quả quảng cáo, phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng

Cập nhật các xu hướng mới về quảng cáo kỹ thuật số, thuật toán của các nền tảng để tối ưu chiến lược quảng cáo.

Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên các công nghệ, công cụ và xu hướng mới trong Digital Marketing.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Đại học

Marketing, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là tối ưu hóa quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google Ads, Tiktok.

1-2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing

Facebook, Google Ads, Tiktok.

Hiểu biết về các chỉ số KPI trong quảng cáo, biết cách tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Thành thạo các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights,Tiktok ads và các phần mềm theo dõi quảng cáo khác.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, chi tiết, và nhạy bén với các thay đổi trong thị trường quảng cáo.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Google Ads, Facebook Blueprint, hoặc các khóa học liên quan.

Tại Công Ty TNHH Inside Bridge VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 11,000,000 - 13,000,000

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, năng động, phát triển chuyên môn.

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30-17h30) Thứ 7, CN Nghỉ

Chúng tôi là công ty xuất khẩu mỹ phẩm và thực phẩm sức khỏe có trụ sở tại Hàn Quốc và đang tuyển dụng nhân sự mới để mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tuyển dụng những người chân thành có thể phát triển cùng công ty, vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

# Địa điểm văn phòng: 45 Đường Số 10, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

# Mặt hàng xuất nhập khẩu chính: Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

# Thời hạn và phỏng vấn: Chúng tôi sẽ tuyển dụng cho đến khi tuyển đủ vị trí và sẽ liên hệ riêng với bạn.

# Những điểm quan trọng khi gia nhập công ty: Tất cả vị trí sẽ có 2 tháng thử việc và được trả 85% mức lương ghi trong hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inside Bridge VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin